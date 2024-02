Sgarbi annuncia | “Mi dimetto da sottosegretario”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Vittoriole dimissioni da. Lo fa dal palco della Ripartenza, la kermesse ideata da Nicola Porro. “Secondo l’avviso dell’Antitrust, io non potrei parlare di arte per evitare il conflitto di interesse”, dice il critico d’arte. “E quindi vorreire qui le mie dimissioni dadi Stato alla Cultura”. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Nicola Porro.

Lettera furiosa di Vittorio Sgarbi a proposito del suo ruolo nella Fondazione Canova e della campagna mediatica contro di lui.La decisione in polemica con il sindaco di Possagno che non ha rinnovato allo storico dell'arte l'incarico della Fondazione Canova: «Senza di me un futuro nell'ombra» ...POSSAGNO (TREVISO) - «Vittorio Sgarbi non sarà più Presidente della Fondazione Canova». Il sindaco di Possagno Valerio Favero annuncia la decisione di non ...