Sfida a volley tra le scuole medie

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Si avvicina la fase finale del progetto sportivo organizzato dalla Pallavolo Macerata per ledella città. Il torneo coinvolge il Convitto nazionale "G. Leopardi", gli istituti comprensivi Enrico Mestica, Enrico Fermi e Dante Alighieri. La prima fase del progetto "Campioni… Nella Media!" ha previsto singoli tornei all’interno di ogni scuola, dove ogni classe ha formato una squadra mista maschi e femmine e hato le altre per conquistare l’accesso alle semifinali, che verranno disputate al Banca Macerata Forum. Le quattro che hanno vinto i rispettivi tornei saranno le protagoniste della fase finale della competizione. Domani alle 14.30, la prima semifinale tra il Convitto Nazionale e l’Istituto Mestica; domenica 18 alle 14.30 l’altra semifinale tra l’Enrico Fermi e la Dante Alighieri. Domenica 10 marzo alle 14.30 ci ...

Una vittoria che profuma di rincorsa ai playoff per Busto Arsizio che liquida con un secco 3-0 tra le mura amiche Roma e fa un passo avanti in ... (oasport)

Paola Egonu ha allunga to in maniera importante in testa alla classifica marcatrici della Serie A1 di Volley femminile. L’opposto di Milano ha ... (oasport)

Under 16 Volley Barga-Pallavolo San Marco 3-0 26-24 | 25-14 | 25-19 Sì, è proprio così: la palestra dove giochiamo le partite di casa non è un granché, ...Si sono disputate le prime sedici giornate della Superlega e siamo ormai a metà del girone di ritorno: mancano soltanto sei giornate al termine della regular season, poi si entrerà nel vivo della stag ...Dinamo Cab Molfetta ASD Zest Terlizzi - dom 4 febbraio h 16.30 Aurora Volley Brindisi ASEM Bari volley - dom 4 febbraio h 18.00 Monteroni Volley ASD ASD Revolution TURI - sab 3 febbraio h 18.30 ...Pallavolo Challenge M - Cachopa: "Ancora non abbiamo messo un piede in finale, ma abbiamo giocato a un livello altissimo" ...La MINT Vero Volley Monza si aggiudica la semifinale d'andata di CEV Challenge Cup. La prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley, ha ...