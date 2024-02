Servono più controlli e tutele per chi guida

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 febbraio 2024) "La manutenzione stradale a Modena? Il quadro non è drammatico, ma si può sempre migliorare. Così come bisogna migliorare le ciclabili, spesso piene di buche e di radici, tanto da rappresentare un pericolo non solo per i ciclisti ma anche per gli stessi pedoni". A parlare è Franco Piacentini, responsabile per Modena dell’Associazione italiana familiari vittime della strada, che accende i riflettori sul tema sicurezza. "È un bene che nelle strade ci siano strumenti, come ad esempio gli autovelox o photored, che possono aiutare a rilevare la velocità dei veicoli su strada e immortalare eventuali frazioni. Quello che è importante sottolineare però, è chepiù, in strada, da parte degli agenti. Gli strumenti infattisì per controllare che i mezzi non commettano delle infrazioni, e nel caso multarli, ma la ...