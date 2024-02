Servizi ad Alto impatto | due denunce della Polizia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPersonale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nell’ambito di miratidi controllo del territorio in città ed in special modo nel centro cittadino, finalizzati a prevenire fenomeni di microcriminalità, ha effettuato numerosi posti di controllo mediante l’impiego di auto Volantidi Stato, quali presidi di rassicurante visibilità istituzionale anche per infondere maggiore sicurezza ai cittadini. Nella circostanza un 34enne irpino, noto alle Forze di, è stato denunciato alla ProcuraRepubblica di Avellino per il reato di porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. Il giovane, alla vista degli operatori di, evidenziava un evidente stato di nervosismo, motivo per il quale veniva sottoposto a ...