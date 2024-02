Serie tv poliziesca ambientata nelle Marche | riprese al via da questo mese

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Fermo, 2 febbraio 2024 – Una nuova fiction di taglio poliziesco, dal nome di "Federico Serli, commissario”, saràin quel di Fermo. Quella che verrà prodotta dalla casa marchigiana Drc Production, con produttori Diego Corvaro e Nazareno Gismondi e in regia Giovanni Lani. Latv vedrà come protagonista il commissario Federico Serli, che insieme al vicecommissario Micheletti, della Polizia di Stato di Amandola (Fermo), proveranno a fare luce su un omicidio dai contorni inquietanti e misteriosi, in un alternarsi di suspense e colpi di scena che coinvolgerà il vasto territorio dei monti Sibillini e i suoi luoghi più magici ed evocativi.tv a Fermo,al via già daLea Fermo inizieranno già da ...

Tra le serie televisive più attese del palinsesto Rai per il 2023-24 è Gerri , un poliziesco che ha come protagonista l’ispettore, napoletano di ... (optimagazine)

Quando esce The Rookie 6 stagione Anticipazioni, trama, puntate e cast della sesta stagione confermata da ABC ...Fermo, 2 febbraio 2024 – Una nuova fiction di taglio poliziesco, dal nome di "Federico Serli ...con produttori Diego Corvaro e Nazareno Gismondi e in regia Giovanni Lani. La serie tv vedrà come ...Hamburg Distretto 21 16: al via dal 3 febbraio 2024 in prima visione assoluta su Rete 4 il nuovo atteso capitolo della serie tv poliziesca tedesca ideata da Rolf Wellingerhof e Bodo Schwarz. Dopo la ...