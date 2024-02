Serie d | le ultime Il Fossombrone ingaggia Brigidi

La Spal e la Lucchese si sono affrontate in diverse occasioni, dalla Serie A alla Serie D. Nonostante la storia di sfide, entrambe le squadre stanno lottando per evitare la retrocessione. La partita s ...Il tecnico di Bagnolo Mella manda i suoi in campo con il solito 4-3-3. La novità nel pacchetto di difesa dovrebbe essere l’esordio da titolare di Salim Diakité nella corsia di destra. A centrocampo ...Pietro Gistri, centrocampista del Poggibonsi, si prepara per la sfida contro la Pianese, leader del girone E di serie D. Dopo un periodo di infortunio, Gistri è tornato in campo e si impegna per contr ...Ferrara Basket cerca la vittoria contro la capolista Sangiorgese per riscattarsi dopo il recente ko. La situazione di Cesena resta incerta. Il mercato è congelato.Nella cameretta del dodicenne farfalle sul muro e farmaci per l’anemia. La zia racconta: “Amava leggere ed era bravo a scuola. Adorava giocare a calcio e avrebbe voluto arrivare in serie A”. La presid ...