Serie D Il Carpi ufficializza Beretta e arriva Gerbino D’Orsi passa al Renate | Lorenzi a titolo definitivo

(Di venerdì 2 febbraio 2024)È stato unprotagonista nelle ultime 48 ore di mercato. Due innesti. Il primo l’abbiamo dato in esclusiva ieri, il ritorno della mezz’ala Roberto(2001) dopo 6 mesi al Fiorenzuola (12 gare). In biancorosso l’anno scorso per lui 8 reti e 8 assist in 36 gare, con la possibilità nel 4-3-1-2 di Serpini di giocare da mezz’ala, trequartista o seconda punta. Deve smaltire un problema muscolare che gli farà saltare Lentigione, ma dalla prossima settimana sarà in gruppo. Ieri sera poi èto (accordo comefino a giugno) il 2004 Samuele, centrocampista duttile che l’anno scorso con 7 reti in 35 gare si è segnalato come miglior 2004 di tutta la D al Ligorna (dove ha giocato il finale di stagione da punta) e in estate è andato a Novara in Lega Pro (8 gare). ...

Il centrocampista Roberto Beretta sta per firmare un nuovo accordo con il Carpi fino a fine stagione, con possibilità di un futuro insieme in caso di salto in Lega Pro. Beretta ha rescisso il contratt ...“Cari nonni, raccontateci di voi...”. È dalle domande che gli alunni della Scuola media A. Pio di Carpi hanno scritto agli anziani del Centro residenziale e ricreativo Stella, in via III Febbraio e ge ...Al momento in Serie B c’è una squadra sola al comando ...quando i bianconeri navigavano in acque molto impantanate, l’esperto allenatore ex Carpi e Salernitana, sta conducendo la nave in porto: sono ...Per la prima volta nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2004/05) il Milan ha fallito entrambi i rigori calciati in una partita del massimo torneo – l’ultima squadra a sbagliare due volte dal ...Il centrocampista D'Orsi si è ammutinato dal Carpi per cercare un trasferimento al Renate, ma la trattativa è sfumata. La società si aspetta il suo rientro domani, mentre il giocatore potrebbe anticip ...