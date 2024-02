Serie B | ventitreesima giornata | grandi incontri | programma e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Si riparte nel torneo cadetto per un’altra settimana dedicata al secondo campionato italiano di calcio. LaB è pronta a mandare in campo lache metterà in campo, in giro per il nostro Stivale, partite davvero molto importanti per le diverse squadre che si sfideranno all’interno di questa tre giorni. L’equilibrio regna sovrano, con tutte le compagini che stanno tenendo aperti i rispettivi obiettivi contribuendo all’illeggibilità di questa competizione che si giocherà, ancora una volta, sul filo del rasoio. Spiccano duedal sapore diA: ecco tutto quello che c’è da sapere su questa manche con ilcompleto, gli orari e dove sarà possibile assistere in televisione alle gare della ...