Serie B interregionale Loreto ad Ancona per proseguire nel suo momento positivo

(Di venerdì 2 febbraio 2024). Si gioca la nona di ritorno. L’Italserviceoggi alle 18 è di scena ad. "E’ una squadra molto giovane che però si sta abituando al campionato – così coach Foglietti – tanto che ha fatto qualche vittoria importante, se la gioca un po’ con tutti, non sarà facile nella ghiacciaia di un palazzetto dove è molto freddo e i giocatori per scaldarsi ci mettono parecchio. Dovremo partire subito forte perché vogliamo vincere eil buon". Qui Bramante. Domenica alle 18 a Campanara i biancoblu ospitano il Roseto: "Una partita importante per la nostra classifica – dice coach Nicolini –, dovendo difendere il vantaggio di 4 punti dal quinto posto e rimanere nelle prime quattro posizioni che danno diritto ad accedere al girone Gold. Un ...

L'Etrusca Basket La Patrie San Miniato torna a giocare in casa contro il Serravalle, cercando una vittoria per rimanere vicino al podio. Il coach Martelloni sottolinea l'importanza di migliorare la so ...Nona giornata di serie B Interregionale con Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata che ospita Valentina’s Camicette Bottegone e Endiasfalti Agliana che gioca in casa contro Gioielleria Mancini ...Ferrara Basket cerca la vittoria contro la capolista Sangiorgese per riscattarsi dopo il recente ko. La situazione di Cesena resta incerta. Il mercato è congelato.