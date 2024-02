Serie a1 Omologato il match tra Follonica e Cp

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il giudice sportivo, l’avvocato Gregorio Stanizzi, ha respinto il ricorso presentato dal Circolo pattinatori Grosseto in merito ai gravi ed evidenti errori arbitrali durante la partita del 27 gennaio al Capannino di. La società biancorossa invocava un intervento di giustizia volto alla "non omologazione del risultato finale dell’incontro ed anzi alla ripetizione del medesimo a seguito di ripetuti errori arbitrali che avrebbero influito e quindi compromesso la regolarità della gara". Gli arbitri infatti, avevano, sbagliato (come è stato documentato dalle immagini televisive) la gestione delle espulsioni del(che aveva subito un doppio cartellino blu) facendo poi disputare 2 minuti in inferiorità numerica anche la squadra biancorossa. Il giudice ha anche scritto che "gli arbitri hanno confermato la regolarità del loro operato".