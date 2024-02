Serie A partite di oggi su Sky e DAZN | dove vederle in diretta TV | streaming e formazioni 23^ giornata

C’è da attendere ancora un giorno prima di rivedere l’Inter in campo in Serie A, al Franchi contro la Fiorentina. Nell’attesa, gli anticipi di oggi ... (inter-news)

Si ritorna in campo, già a partire da stasera con la sfida tra Lecce e Fiorentina, in programma alle 20.45. Si continuerà nella giornata di domani con tre partite, tra cui Frosinone-Milan in serata.D'Aversa deve fare a meno dello squalificato Ramadani: è ballottaggio tra Blin e Gonzalez. Italiano convoca Belotti che partirà dalla panchina. Tornano Nico Gonzalez e Sottil dal 1', dubbio in difesa.Fermo il campionato di Calcio a 5 di serie “A2” causa la nazionale, giocano solo l’Under 19 e l’Atlante Grosseto riceve al Palabombonera il Futsal Prato in una gara molto importante.