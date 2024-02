Serie A | De Siervo | “Debutto piattaforma antipirateria svolta fondamentale | finalmente”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 febbraio 2024) “Ildellarappresenta per la LegaA, e in generale per tutto il mondo dei produttori di contenuti, unaattesa da tanti mesi”. Lo ha detto Luigi De, amministratore delegato della LegaA, in una nota in cui ha commentato l’avvio dellaPiraty Shield: “diventa concreto il blocco tempestivo dei segnali illegali che hanno finora danneggiato laA procurando oltre 300 milioni di euro all’anno di perdite. Ringrazio in particolare Agcom per l’importante lavoro svolto e per l’impegno profuso da un anno a questa parte per sviluppare e rendere operativa la ...