Serie A | De Laurentiis va alla ‘guerra’ per evitare l’acquisto di Zielinski all’Inter

Gianluca Gaetano è pronto a salutare il Napoli . Il centrocampista classe 2000 in questi anni non è mai riuscito ad avere lo spazio... (calciomercato)

Napoli-Inter 0-1 - De Laurentiis attacca : «La Lega di Serie A è nemica dei club»

No, così no. Così fa male, brucia, è un dolore che non va via. Fa rabbia perdere la Supercoppa a un passo dai calci di rigore, nei primi secondi di ... (ilmattino)