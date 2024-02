Serie A | 23ª giornata | diretta TV e streaming partite DAZN Sky

Chiuso il mercato invernale, la Serie A torna in campo per la 23esima giornata di campionato, la quarta nel girone di ritorno. Si parte venerdì... (calciomercato)

Probabili Formazioni Serie A 2023/2024 - la guida alla 23ª Giornata

Probabili Formazioni Serie A 2023/2024: ecco come scenderanno in campo le venti squadre Con l’avvio del massimo campionato italiano, anche per la ... (calcionews24)