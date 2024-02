Sergio D’Ottavi ruba un bacio a Greta Rossetti | la reazione della ragazza

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 2 febbraio 2024)ha colto al balzo l’occasione che gli si è presentata nella casa del Grande Fratello per fare il primo passo condandole una stampo. Laè dapprima rimasta sorpresa e ne ha poi parlato con alcuni inquilini, sembrando positivamente colpita dall’intraprendenza del coinquilino. Molti concorrenti sono sembrati contenti per quanto successo, così come gran parte del pubblico. Nascerà presto qualcosa tra i due? Grande Fratello:baciasi trovava nella zonaverandacasa del Grande Fratello a fumare la sua sigaretta elettronica. Ad un certo punto il ragazzo, ...