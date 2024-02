Sergio D’Ottavi bacia Greta Rossetti al GF | ecco cosa è successo VUIDEO

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il rapporto trasta diventando sempre più intenso all’interno della casa del Grande Fratello. I due si lasciano andare spesso a dei confronti, durante i quali si fanno anche delle confessioni importanti in merito al loro modo di essere e di approcciare al prossimo nella vita. Ad ogni modo, dopo tanto parlare,ha deciso di prendere le redini della situazione “rubando” un bacio alla coinquilina. Vediamosempre più vicini al Grande Fratello In questi giornistanno parlando molto all’interno della casa del GF. In particolar modo, ieri sera i due si sono confrontati in merito alla questione gelosia. ...