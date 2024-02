Serale Amici 23 | spoiler | un ballerino riceve la maglia e un altro viene eliminato | cosa possono fare i prof

Sono appena terminate le registrazioni di una nuova puntata di Amici , il fortunato talent show di Maria De Filippi che andrà in onda come di ... (isaechia)

Oggi si è registrata la puntata di Amici 23 che andrà in onda domenica 4 febbraio. Ecco le anticipazioni: ospiti Aka7even che presenta la nuova canzone e Drusilla Foer. Simone viene eliminato.Le classifiche dei prof del Serale di Amici 23 Così come accaduto nei giorni scorsi ai ballerini anche gli allievi di canto hanno potuto scoprire per la ...Le anticipazioni della puntata di Amici 2024 in programma domenica 4 febbraio su Canale 5 rivelano che ci sarà la consegna della prima maglia per il serale. Ad avere la meglio sarà il ballerino Dustin ...