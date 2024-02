Sequestrate due slot machine non in regola ai Ponti Rossi

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 2 febbraio 2024)dueai: non erano collegate con ADM. Sanzionata la titolare per 22mila eurodueaia Napoli. Il fatto è accaduto ieri e a darne notizia la Questura di Napoli. Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Napoli, hanno controllato un esercizio commerciale in via Ulderico Masoni. I poliziotti hanno accertato, all’interno del locale, erano installati due apparecchi da gioco privi delle relative autorizzazioni, non collegati alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per tali motivi, sanzionata la titolare del locale commerciale per un totale di 22 mila euro. Sequestrati i due dispositivi non in ...