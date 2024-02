Sensi ma non solo | un altro tolto dalla lista UEFA dell’Inter

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L’Inter nel tardo pomeriggio ha comunicato laper i prossimi impegni, a partire dal doppio confronto con l’Atletico Madrid. Tra i nomi esclusi c’è Stefano, ma non. ESCLUSIONI – NonStefano, ormai totalmente fuori da ogni progetto tecnico. Nellapresentata dall’Inter arriva un’altra esclusione. Si tratta, chiaramente, di Juan Cuadrado, che dopo l’operazione resterà fuori almeno fino al mese di aprile. A rilevare il suo posto Tajon Buchanan, arrivato a gennaio proprio per sostituire numericamente l’esterno destro colombiano. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) ...

