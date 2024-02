Sensi-Leicester | saltata la trattativa | resta all’Inter | la ricostruzione

La sessione di calciomercato invernale è chiusa ma per l’Inter continua sull’asse Italia-Inghilterra per l’operazione Stefano Sensi . C’è un intoppo ... (inter-news)

Ultimi minuti per il trasferimento di Sensi al Leicester City . l’Inter sta cercando di trovare l’incastro giusto per chiudere l’operazione, come ... (inter-news)

Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologna n. 8183 del 17/05/2011 AMALA S.N.C. - Direttore Responsabile: Daniele Mari e Giovanni Montopoli - Vice Direttore : Sabine Bertagna Il sito ...Manca poco più di un'ora alla chiusura del mercato in Inghilterra ma la trattativa al momento non si riesce a sbloccare definitivamente ...Tic tac, il tempo stringe. A mezzanotte ora italiana, alle 23 nel Regno Unito chiude il mercato inglese, al momento la trattativa tra Inter e Leicester per la cessione.Non è ancora fatta per il trasferimento di Stefano Sensi dall’Inter al Leicester: cosa manca per chiudere l’affare C’è qualche intoppo nella trattativa che dovrebbe portare Sensi dall’Inter al Leicest ...Nuovi dettagli sul trasferimento di Sensi dall’Inter al Leicester: la ricostruzione di Pasquale Guarro L’affare Sensi non è ancora chiuso tra Inter e Leicester. Pasquale Guarro ha ricostruito la situa ...