Sensi dall’Inter al Leicester saltata | ecco cosa non ha funzionato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La notizia della tarda serata è che – purtroppo –alCity non si farà. Il centrocampista ora dovrà fare ritorno a Milano: Fabrizio Romano spiega perché l’affare è saltato. DI RIENTRO – Stefanosi è fatto un viaggio in Inghilterra a vuoto. Il centrocampista dell’Inter è partito nel giovedì appena concluso direzione, dove avrebbe dovuto firmare col club capolista in Championship. Sembrava tutto fatto, finché non sono spuntati fuori dei piccoli dettagli che – purtroppo – hanno fatto la differenza. Fabrizio Romano, che già aveva annunciato come la trattativa fosse, spiega su Twitter il perché.aveva completato le visite mediche colCity, ma il problema è sorto fra i due club per la cifra ...