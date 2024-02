Self | la recensione | alla scoperta animata di self-stessi su Disney+

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ecco perché non dovreste perdervi, l'esperimento animato in stop-motion degli SparkShort di Luxo, disponibile in streaming su, che racconta la scelta di non omologarsisocietà. I cortometraggi permettono spesso di raggiungere vette inesplorate proprio per il minor tempo a disposizione per raccontare una storia, un messaggio, un significato. Quelli animati risultano ancora più sperimentali perché hanno dloro tutto il potere immaginifico della creatività. La serie di corti animati denominata SparkShort della casa di produzione Luxo per Pixar ha affrontato una varietà infinita di personaggi e tematiche nel corso degli anni, a volte anche accompagnando i lungometraggi in sala - questo si verificherà nuovamente quest'anno con l'arrivo per la prima volta al cinema di Kitbull, che ...