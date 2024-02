Sei Nazioni | Francia travolta a Marsiglia da un’Irlanda che si candida al titolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Si è appena conclusa a Parigi la partita d’apertura del Guinness Sei2024 e in campo sono scesee Irlanda. A decidere il match i due placcaggi di Paul Willemse che gli costano due cartellini gialli (il secondo trasformato in rosso dal bunker) e l’espulsione che, sommando le infrazioni, obbligano laa giocare in inferiorità numerica per un’ora. E l’Irlanda ringrazia. Parte molto bene l’Irlanda, che mette forte pressione sullasia palla in mano sia in difesa e guadagna velocemente possesso e territorio. Bleus obbligati a essere fallosi e al 5’ arriva la punizione che permette a Jack Crowley di mettere i primi tre punti sul tabellone per lo 0-3. Continua l’ottima difesa irlandese, continuano a essere fallosi i francesi e al 9’ arriva il cartellino giallo per Paul Willemse per placcaggio al ...