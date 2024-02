Sei Nazioni 2024 | Federico Ruzza valuta l’Inghilterra | “Hanno un gioco concreto”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Manca sempre meno a Italia-Inghilterra, match che aprirà il Seidi rugby in programma sabato 3 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma (inizio ore 15:15). Una disputa che inaugura il nuovo corso degli azzurri, seguiti dal neo CT Gonzalo Quesada, seconda linea arrivato al suo 50 cap con la Nazionale, ha presentato il match con la compagine inglese, sottolineando in prima battuta proprio la motivazione scaturita dall’arrivo del nuovo allenatore. “Come all’inizio di ogni manifestazione importante c’è energia e voglia di ritagliarsi un posto – ha detto il giocatore ai microfoni dei canali federali -. Tutti arrivano molto propositivi e, soprattutto quando c’è un cambio di guida tecnica, si arriva con una concentrazione e un’attitudine diversa; ovviamente l’attenzione è sempre alta ma c’è quella ...

Roma, 2 feb. - -(Adnkronos) - evitare il diciottesimo cucchiaio di legno sarà l'obiettivo dell'Ital Rugby al Sei Nazioni , che per gli azzurri ... (liberoquotidiano)

Roma, 2 feb. – -(Adnkronos) – evitare il diciottesimo cucchiaio di legno sarà l?obiettivo dell?Ital Rugby al Sei Nazioni , che per gli azzurri ... (calcioweb.eu)

L’Italia dovrà rinunciare ad Ange Capuozzo nella sfida contro l’Inghilterra che aprirà il Sei Nazioni 2024. La nostra Nazionale di Rugby non potrà ... (oasport)

Roma, 2 feb. - (Adnkronos) - Lo staff medico della Nazionale italiana Rugby maschile ha annunciato che Ange Capuozzo e Edoardo Iachizzi non saranno a ... (liberoquotidiano)

Roma, 2 feb. – (Adnkronos) – Lo staff medico della Nazionale italiana Rugby maschile ha annunciato che Ange Capuozzo e Edoardo Iachizzi non saranno ... (calcioweb.eu)

L’ Italia del Rugby perde uno dei suoi pezzi più pregiati in vista dell’esordio nel Sei Nazioni . Ange Capuozzo infatti non ci sarà nella sfida di ... (sportface)

(Mantova, 02 Feb 24) La Commissione Europea ha comunicato l'ammissione a finanziamento del progetto "iCOSHELLs", che coinvolge sei nazioni – Svezia, Spagna, Francia, Grecia, Bulgaria e Italia – e riun ...L'azzurro non giocherà il match dell'Olimpico a causa di una gastroenterite che lo ha fortemente debilitato ...Rugby, Sei Nazioni 2024 al via. Ecco calendario delle partite con date e orari, dove vederlo in tv, albo d'oro, cucchiai di legno, convocati dell'Italia ...