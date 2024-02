Segnaletica poco chiara | Cartelli sbagliati nelle strade ai 50

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Bologna, 2 febbraio 2024 – Gli automobilisti con la Città 30 sono andati un po’ in confusione. Il Comune si è adoperato da mesi a dare delle indicazioni. Ma qualcosa non funziona, se chi gira in auto pensa di dovere andare ai 30 anche quando la strada che percorre sarebbe prevista ai 50. E’ il caso, per esempio di via Stalingrado, dove nei pressi dei palazzi dell’Unipol esiste un cartello posto in prossimità di una svolta. E’ l’indicazione a rallentare per la stradina da imboccare oppure è un’erronea classificazione a 30 all’ora di via Stalingrado, notoriamente ai 50 e pure dotata di un munifico autovelox? SONDAGGIO / Cosa pensi di Città 30? Vota I cittadini, finora, sono nel caos. Nuove segnalazioni sono pervenute riguardo altremolto trafficate, come quelle all’ombra di Fiera e Regione. Anche in viale Europa e in viale Aldo Moro resistono ...