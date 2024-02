Sebastian Vettel gareggerà in Formula 1 con Mercedes?

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L‘abbandono di Lewis Hamilton rappresenta una fine di un viaggio e un nuovo inizio per, forse con, pilota tedesco di1 che ha tanta voglia di gareggiare Toto Wolff è rimasto molto deluso per l’abbandono di Lewis Hamilton, cheufficialmente per Ferrari. La loro collaborazione è durata molti anni e il vuoto che ha creato Hamilton, passando a Ferrari, è davvero doloroso sia per Wolff che per. A detta di Wolff, infatti, Hamilton avrebbe continuato con loro se avesse voluto, quindi l’abbandono è stata una sua scelta, una scelta che purtroppoha dovuto subire. L’altro giorno Wolff ha chiamato gli oltre mille dipendenti della sede inglese dellaF.1 a Brackley per comunicare che la ...

Dopo l’annuncio dello sbarco a Maranello del 7 volte iridato inglese per il 2025, vediamo come se la sono cavata i piloti con la corona che in passato sono approdati nel mitico team italiano. Non tutt ...Dopo l'abbandono di Hamilton, il pilota tedesco di Formula 1, Sebastian Vettel, potrebbe entrare in Mercedes prendendo il suo posto.Il pilota più riconoscibile e titolato guiderà per la squadra più titolata nella storia della Formula 1: un fatto senza precedenti e con implicazioni non solo sportive ...