Se tutto va bene Paola Perego si sbilancia | quando torna in tv

(Di venerdì 2 febbraio 2024)in televisione. La conduttrice ha preso parte telefonicamente alla puntata di Citofonare Rai2 tranquillizzando tutti e dando appuntamento alla puntata di domenica prossima 4 febbraio. “Sto meglio - ha dettoal telefono - Conto di esserci la prossima domenica, dai, seva”.è ancora in convalescenza dopo l'intervento chirurgico a cui è stata sottoposta a fine gennaio per un tumore al rene. Ma ora il peggio sembra essere passato e i telespettatori potranno guardare il programma domenica 4 febbraio in anteprima alle 10,30 e, dopo il Tg Sport, dalle 11,15 fino al tg delle 13. Il conto alla rovescia è iniziato.

