"Se ora sponsorizzasse delle bare...": morte, una battutaccia su Chiara Ferragni (Di venerdì 2 febbraio 2024) Chiara Ferragni ancora al centro della polemica dopo lo scandalo della questione beneficenza legata ad alcune operazioni commerciali con Balocco, Dolci Preziosi e Trudi. Il caso è esploso dopo la multa di un milione di euro comminata dall'Antitrust per "pratica commerciale scorretta" per la campagna dell'anno scorso con Balocco e dopo la notizia di apertura delle indagini da parte della Procura di Milano. L'influencer oggi viene attaccata soprattutto sui social, dove non mancano anche meme e commenti ironici su quanto successo. Nelle ultime ore una nota azienda ha deciso di ironizzare sulla questione. Anche se il suo post ha fatto parecchio discutere sui social. Si tratta di Taffo, agenzia funebre romana, che ha scritto un tweet sulla piattaforma X sulla compravendita di bare e il pandoro-gate.

