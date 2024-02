Se il viceministro Leo vuole scovare gli evasori | ecco dove dovrebbe cercare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La destra–destra ci ha abituato ad una retorica abbastanza pesante, anche in materia fiscalenon sono mancati i paragoni molto forti. Il premio va naturalmente alla premier che ha battezzato le tasse come un pizzo di Stato, giustificando così il lassismo istituzionale nel campo della lotta all’evasione del suo governo, come abbiamo osservato altrove. Ora interviene un pezzo da novanta del governo, anche per la sua conoscenza dei meccanismi del fisco, ilcon delega fiscale Maurizio Leo, andando in una direzione formalmente opposta. Con una inaspettata chiarezza ilha detto che l’evasione fiscale va paragonata al terrorismo, che, come è noto, in Italia è stato dolorosamente debellato. Nemmeno il progressista più radicale avrebbe tentato questo azzardo linguistico e concettuale. Anche perché, mentre i ...