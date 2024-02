Scuola di Melfi PZ ricerca infermiere per supplenza | scadenza 8 febbraio

NARDO' - Lo scorso 27 Gennaio, in occasione della “Giornata della Memoria” istituita per commemorare le vittime dell’Olocausto, L’Associazione Commercianti di Santa Maria al Bagno ha voluto ricordare ...NARDO' - Nel pomeriggio si è riunito, in seduta straordinaria e richiesta in mattinata, il Collegio dei docenti del Secondo Polo. In serata si è riunito il Consiglio d'Istituto che ha delibnerato un o ...Nel corso dell’evento che si terrà al Relais La Fattoria di Melfi si potranno assaporare i piatti ispirati a personaggi dell’arte e della storia, realizzati dai giovani chef dell’Istituto Alberghiero ...