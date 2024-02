Scooter si schianta contro un palo | Andrea perde la vita a 17 anni “Eri un angelo sulla terra”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ennesima tragedia sulle strade. E’ morto a soli 17Mellone, vittima di un incidente avvenuto ieri sera (giovedì 1° febbraio) in via Dei Ciliegi a Napoli, la strada che da Santa Maria a Cubito a Chiaiano, porta verso via Nuova Toscanella.Leggi anche: La proposta di matrimonio, poi lo schianto: il dramma di Gessica Muià e Francesco. Chi erano i due fidanzati mortiLeggi anche: Schianto terribile, Giovmuore a soli 20Il tragico incidente e la corsa in ospedale Il ragazzo stava viaggiando su un Piaggio 125, attorno alle ore 22,50 quando si èto, per motivi che sono in fase di accertamento,undell’illuminazione pubblica. Da chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale di Napoli, ...