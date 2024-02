Scommesse sospette | 18 partite nel mirino | l’elenco dell’Uiss

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 2 febbraio 2024): sono 18 gli eventi messi neldagli inquirenti dopo le segnalazioni arrivate. Ecco i dettagli Sono 18 gli eventi che sono stati sotto la lente d’ingrandimento nelle ultime stagioni per via di segnalazioni di possibili. Lo ha reso noto l’Unità informativasportive che, così come raccontato da Agimeg.it, è presieduta dal vice capo della Polizia e direttore centrale della Polizia criminale Raffaele Grassi., tutte le segnalazioni (AnsaFoto) – Ilveggente,itA Roma c’è stato un incontro dove sono stati sciorinati i numeri delle sensazioni degli ultimi anni: e nel corso della stagione 20-21 il gruppo investigativo impiegato appunto in questo tipo di indagini ha ricevuto la bellezza di ...