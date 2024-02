Sciopero dei lavoratori | Senza tutele

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Scatta lo stato di agitazione in Enel, annunciato dai sindacati Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uiltec Uil. "Enel lancia una sfidaprecedenti ae sindacato, annunciando esternalizzazioni di attività Core e un cambio epocale di orario di lavoro per gli operativi di e-distribuzionealcun accordo – incalzano i sindacati – con una contrazione degli organici. Enel, azienda centrale per il Paese e fondamentale per guidare la transizione energetica, è ormai solo concentrata a contenere la spesa, con un arretramento sul piano delleuna visione per il bene del Paese, e incapace di creare valore. Stiamo contrastando un atteggiamento del management di Enel, esclusivamente utile agli azionisti privati".