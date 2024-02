Sci | Cdm | sette azzurri per lo slalom di Chamonix | torna Razzoli ed entra Della Vite

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 fen. - (Adnkronos) - L'unica gara di Coppa del mondo del week-end dello sci alpino è lomaschile di, che si svolgerà domenica nella località francese (prima manche alle 9.30, seconda alle 12.30). Sono, al solito,i convocati dal dt Max Carca, e spicca il ritorno alle gare di Giuliano. Oltre al campione olimpico emiliano ci saranno: Tommaso Sala, Alex Vinatzer, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger e Filippo, aggregato alla squadra. La pista francese non vanta una lunghissima tradizione nellodi Coppa del mondo. La vittoria più antica risale al 1975, quando si impose Gustav Thoeni, mentre nel '78 fu terzo Paolo De Chiesa. Si passa poi al successo di Alberto Tomba del 1994. Nel 2000 arriva l'unica vittoria in Coppa di Angelino Weiss, seguita da due successi di Giorgio Rocca nel 2004 e 2005. Lo scorso anno vinse l'elvetico Ramon Zenhausern, davanti al greco Aj Ginnis e all'altro svizzero, Daniel Yule.

