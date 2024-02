Sci alpino | Coppa del Mondo 2023 2024 | convocati sette azzurri per lo slalom di Chamonix | c’è Razzoli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il direttore tecnico Max Carca ha convocatoper la prova dimaschile, valevole per ladeldi sci, in programma nel weekend a. Confermati Tommaso Sala, Alex Vinatzer, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger e Filippo Della Vite, mentre tornerà alle gare il campione olimpico Giuliano. Sulla pista francese, l’Italia non vanta un bilancio particolarmente positivo: l’ultimo successo risale infatti al 2005 con Giorgio Rocca. Il campione in carica è invece l’elvetico Ramon Zenhausern. Appuntamento con la gara a domenica 4 febbraio: prima manche alle 9.30, seconda alle 12.30 SportFace.