Sci Alpino | Cdm Domenica lo slalom di Chamonix | sette azzurri al via

Non arriva la medaglia dell’ Italia nel Team Event dei Campionati Mondiali Junior 2024 di sci alpino , in corso di svolgimento a Portes du Soleil – ... (oasport)

Il direttore tecnico Max Carca ha convocato sette azzurri per la prova di slalom maschile, valevole per la Coppa del Mondo 2023 / 2024 di sci alpino , ... (sportface)

Si preannunciava un weekend particolarmente ricco con la Coppa del Mondo di sci alpino e invece si disputerà soltanto una gara. La poca neve nelle stazioni sciistiche di Chamonix e Garmisch ha ...Sono arrivati in tanti a sostenerlo, in primis “Gli ingestibili”, il suo fans club, e René De Silvestro non ha deluso le attese. L’azzurro risplende anche nella seconda delle quattro giornate della Co ...Ritorno alle gare per il campione olimpico Giuliano Razzoli MILANO (ITALPRESS) - L'unica gara di Coppa del mondo del week-end dello sci alpino è ...