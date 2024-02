Sci Alpinismo | Nicolò Canclini terzo nello sprint a Villars Sur Ollon | Mascherona sesta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Subito un podio per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di scidi scena aSur, in Svizzera. Arriva ilposto di, sport che sarà olimpico nelle prossime competizioni a cinque cerchi di Milano-Cortina 2026. L’azzurro è riuscito ad arrivare alla finale grazie ad un ripescaggio nel penultimo turno e ha fatto ben valere questa strizzata d’occhio del destino: con una gara gagliarda impensierisce lo svizzero Robin Bussard, che va a vincere in 2’29”10 con poco più di due secondi su Thibault Anselmet (+2”49), constaccato di 4”84. Eliminati invece in batteria Giovanni Rossi, Robert Antonioli, Luca Tomasoni e Marco Salvadori. Nella gara femminile Katia ...