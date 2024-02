Schlein | Conte e Prodi | il nuovo “Ulivo” è un circo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Mentre Romanoauspica la nascita di una coalizione di centrosinistra in grado di contrastare lo strapotere politico di Giorgia Meloni e dare vita ad una valida alternativa al centrodestra di governo, i leader dei principali partiti di opposizione continuano a litigare praticamente su tutto. Dalla guerra all’ambiente, dal Mes alla Giustizia, passando per il posizionamento in merito al voto europeo e alle presidenziali statunitensi, per arrivare fino alla Rai, tanti sono i temi rispetto ai quali Pd e M5s si scoprono profondamente divisi e diversi. Così tanto, da suscitare ilarità allorquando gli inguaribili fautori dello schemarispolverano convintamente l’idea di una federazione di centrosinistra, identificata, in assenza di altro (nuti, idee, programmi), quale la sola possibilità per tenere testa al centrodestra. Tanto ...