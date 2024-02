Sarri Lazio, possibile addio a fine stagione: lo scenario (Di venerdì 2 febbraio 2024) Sarri e la Lazio potrebbe salutarsi a fine stagione: come riportato da Il Messaggero infatti tira aria di divorzio con il tecnico Sarri e la Lazio potrebbe salutarsi a fine stagione: come riportato da Il Messaggero infatti tira aria di divorzio con il tecnico. In cima alla lista dei possibili sostituti c’è sempre Igor Tudor, con i tre grandi ex Conceicao, Simeone e Scaloni sullo sfondo. Ma nessun top allenatore, continua il quotidiano, accetterebbe così tanti compromessi sul mercato come ha fatto Sarri fin qui. Leggi tutta la notizia su calcionews24 (Di venerdì 2 febbraio 2024)e lapotrebbe salutarsi a: come riportato da Il Messaggero infatti tira aria di divorzio con il tecnicoe lapotrebbe salutarsi a: come riportato da Il Messaggero infatti tira aria di divorzio con il tecnico. In cima alla lista dei possibili sostituti c’è sempre Igor Tudor, con i tre grandi ex Conceicao, Simeone e Scaloni sullo sfondo. Ma nessun top allenatore, continua il quotidiano, accetterebbe così tanti compromessi sul mercato come ha fattofin qui.

