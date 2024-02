Sansepolcro | arrestati tre stranieri per furto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Arezzo, 2 febbraio 2024 – Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri dihanno rintracciato una macchina sospetta, che solo poche ore prima, era sfuggita al controllo dei colleghi di San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna. L’autovettura di grossa cilindrata è stata individuata in sosta nel parcheggio di un noto supermarket del borgo valtiberino ed era utilizzata da 3 cittadini di origine rumena. Appena usciti dal negozio sono stati fermati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile per un controllo, nel mentre, pochi istanti dopo, sopraggiungeva un’anziana donna che lamentava di essere stata derubata del suo portafogli all’interno del market e di avere forti sospetti sui tre soggetti appena fermati. I militari, procedevano quindi ad eseguire immediatamente una perquisizione, e addosso ad uno dei tre ritrovavano il portafoglio derubato alla signora, ...