Sansepolcro | arrestati 3 stranieri per furto con la tecnica del cartone

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri disono riusciti a sventare un colpo ai danni di un’anziana donna, arrestando tre cittadini di origine rumena per. La vicenda ha avuto inizio quando i militari hanno individuato una macchina sospetta nel parcheggio di un noto supermercato nel borgo valtiberino. La vettura, di grossa cilindrata, era sfuggita al controllo dei colleghi di San Giovanni in Persiceto, provincia di Bologna, solo poche ore prima. I tre occupanti del veicolo sono stati fermati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile per un controllo, mentre un’anziana donna si avvicinava lamentando di essere stata derubata del suo portafogli all’interno del market, sospettando dei tre individui fermati. Una perquisizione immediata ha portato alla scoperta del portafoglio rubato, contenente documenti e effetti personali della vittima, ...