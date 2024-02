Sanremo | svelati i primi cinque vincitori | retroscena

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Si avvicina la messa in onda della kermesse musicale. Amadeus quest’anno potrebbe salire per l’ultima volta sul palco dell’Ariston come conduttore e direttore artistico del Festival di. C’è però grande attesa nell’ascoltare i protagonisti di quest’anno. E già tra di loro spuntano i nomi dei possibili. Fervono i preparativi per il Festival di, ormai giunti agli sgoccioli. I 30 big annunciati da Amadeus, in quello che potrebbe essere il suo ultimo anno al timone della kermesse, stanno scaldando la voce per regalare al pubblico delle bellissime esibizioni che faremo fatica a dimenticare. Ecco chi potrebbe però veramente vincere questa nuova edizione.: c’è già il vincitore?, foto Ansa – VelvetGossipQuesto sarà un anno indimenticabile al Festival di. Per l’ultimo ...