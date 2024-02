Sanremo | La Sad | «Messaggi positivi e linguaggio crudo | vi ricrederete»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Fiks, Plant e Theø – meglio noti come La Sad – debuttano al Festival dicon il brano Autodistruttivo. Una summa – potremmo dire – della musica del trio, che nel 2022 ha presentato al pubblico l’album d’esordio Sto nella Sad: una ventata di punk nella discografia italiana. Capelli colorati e testi che raccontano di malesseri e baratri hanno già fatto storcere il naso ai più conservatori, ma è pur vero che il Festival sarà per la band un banco di prova. «Volevamo arrivare sul palco dell’Ariston perché, in due anni di tour in tutta Italia dalla Sicilia al Nord, abbiamo fatto belle date. – dice Fiks – Le tappe erano quasi tutte sold out con un bellissimo pubblico. I fan sono la nostra famiglia, ci seguono in tutta Italia: volevamo ampliare questa famiglia ancora di più. Andare ain televisione per noi vuol dire calcare il palco più ...