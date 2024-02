Sanremo | Fiorello sgancia una vera e propria bomba | “Un ritorno inaspettato dopo 27 anni” L’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Al Festival di2024 potrebbe esserci il grandedei Jalisse sul palco dell’Ariston. Secondo quanto rivelato da DavideMaggio.it, portale esperto di retroscena televisivi,e Amadeus potrebbero chiamare il duo per la serata conclusiva della kermesse. Il duo che ha trionfato al Festival nel 1997, da tempo chiede a gran voce di essere coinvolto in una edizione della kermesse come del resto è accaduto ai vari vincitori di questi ultimi, basti pensare che ad esempio Marco Mengoni sarà al fianco di Amadeus nella prima serata. I due invece, erano da tempo esiliati tanto cheha spesso citato con ironia i 27 tentativi vani di tornare al Festivalla vittoria di1997 con il brano ‘Fiumi di parole’. Ed ora potrebbe essere proprio ...