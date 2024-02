Sanremo 2024 | Russell Crowe e John Travolta si sono autoinvitati

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Amadeus a La Vita in Diretta Più che, è Amadeus ad aver detto sì. Il conduttore e direttore artistico del Festival diha infatti dichiarato che i due superospiti internazionali in realtà siper partecipare alla kermesse canora al via martedì. “Sembrerà strano, non è una battuta, ma siachemi hanno chiesto che avevano desiderio di essere al Festival di“ ha spiegato Amadeus a La Vita in Diretta, dove è intervenuto oggi in collegamento da, aggiunge, “viene appositamente dall’Australia”; sbarcherà nella città dei fiori ...

Un altare, un uomo e una donna in attesa del fatidico sì, una ragazza che irrompe in Chiesa e si porta via la sposa sotto la pioggia prima che il ... (metropolitanmagazine)

I funerali si terranno sabato 3 febbraio. Addio a Maria Mulas, la centenaria di Loceri amata da tutto il paese ...Gareggerà per la prima volta tra i big, Alessio Mininni, in arte Maninni, che lo scorso anno aveva conquistato la finale di Sanremo Giovani per poi vedersi chiudere le ...Roma, 2 feb. (askanews) – Fred De Palma sarà in gara per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “Il cielo non ci vuole”, in uscita il 7 febbraio. “Guardavo il Festival in famiglia, era una ...