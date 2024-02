Sanremo 2024 | qual è il significato di “Fragili”? Tutto sul brano del cantante Il Tre

La vediamo in Mare Fuori 4 con acconciature da Spice Girl 4.0, e la attendiamo protagonista sul palco di Sanremo 2024 per prendere ispirazioni dai ... (vanityfair)

Emma torna in gara al Festival di Sanremo con il brano Apnea . Una canzone da togliere il fiato, sarebbe il caso di dire, come lei stessa d’altronde ... (dilei)

Sanremo 2024 - polemica su spot omosex. Pillon : “Ormai è festival lgbtq”

(Adnkronos) – Un altare, un uomo e una donna in attesa del fatidico sì, una ragazza che irrompe in Chiesa e si porta via la sposa sotto la pioggia ... ()