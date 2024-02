Sanremo 2024 | “La rottura tra Amadeus e Lucio Presta non ha avuto alcun impatto sul Festival Fiorello? Talento unico e amico” | parla l’ad Roberto Sergio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024)boccia l’organizzazione delle direzioni di genere, operativa dal 2022 con l’eliminazione delle direzioni di rete che, secondo molti, ha portato a una perdita d’identità. Per questo motivo l’amministratore delegato Rai intende “verificare se l’organizzazione per generi, che non sta funzionando come previsto, sia compatibile con la nostra azienda o se forse non sarebbe meglio tornare a una organizzazione per reti“, spiega in un’intervista rilasciata al quotidiano Italia Oggi. Tempo di bilanci, con le polemiche alle spalle e uno sguardo al futuro. Paolo Bonolis ha lamentato una certa stanchezza ma ha anche concesso aperture per il suo ritorno in Rai: “Non so se sia stanco, so però che uno dei suoi programmi, Il senso della vita, sarebbe perfetto in Rai. In ogni caso, al momento, non c’è altro da aggiungere”, le parole del numero uno di ...