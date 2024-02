Sanremo 2024 | i La Sad cantano ‘Autodistruttivo’ | carriera | vita privata | curiosità

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il palco diè stato sempre una vetrina anche per molti gruppi musicali. Tra le band che si esibiranno all’Ariston a partire dal 6 febbraio ci sono i La Sad con il brano. Formazione Il trio dei La Sad (si pronuncia La Sed, all’inglese) è composto da Theø (Matteo Botticini, da Brescia), Plant (Francesco Emanuele Clemente, da Altamura) e Fiks (Enrico Fonte, da Riviera del Garda), che nel 2020, a Milano, dopo il loro incontro, hanno deciso di proseguire insieme mixando i loro percorsi musicali. Theø, Plant e Fiks hanno unito le loro forze grazie alla stessa passione per la musica e a una stretta amicizia che si è creata tra loro negli ultimi anni. Theø è un cantante ed ex chitarrista che ha alle spalle diversi anni di tour, Plant è legato al mondo del trap ed emotrap e Fiks ama il punk in chiave moderna. Fin da subito il ...

In occasione del Festival di Sanremo 2024 , in programma al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio, Amadeus ha voluto con sé nel cast dei big anche uno ... (quotidiano)

Il direttore artistico e conduttore del Festival svela in un'intervista a Porta a porta come sarà la sua quinta volta sul palco dell'Ariston. Quale ...Nato ad Aosta il 30 agosto 1981, il cantautore Antonio Diodato, noto artisticamente come Diodato, si è imposto sulla scena musicale italiana ottenendo grande popolarità nel 2020, quando si aggiudicò l ..."Al di là del merito del processo su cui non posso dire naturalmente nulla, mi esprimo fortemente sul diritto alla dignità della ragazza nell'esposizione delle famose catene, che ci sono in tanti ...