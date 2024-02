Sanremo 2024 | i brand e gli stylist che vestiranno i cantanti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La famosa settimana di- per molti ormai un evento solenne - ha riconquistato lo splendore di un tempo, solleticando l’attenzione anche della Gen Z e diventando il palcoscenico di outfit originali e inaspettati. È stato impossibile non notare come moda e musica vadano di pari passo in queste serate dove il teatro dell’Ariston diventa il palco perfetto per far emergere la vera identità degli artisti. Le scommesse sul TotoOutfit sono ormai aperte da giorni, ma chi sarà il protagonista di questa edizione? C’è grande aspettativa per i nomi più caldi della scorsa estate come Annalisa, Angelina Mango e i The Kolors, ma quale tra i 27 big riuscirà a rapirci il cuore con i suoi outfit? Al momento non sono ancora stati annunciati tutti iche appariranno durante le serate del Festival, perciò non ci resta che ipotizzare: ad esempio, come possiamo ...