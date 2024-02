Sanremo 2024 | cantanti in gara | canzoni | ospiti | serate | duetti | co-conduttori con Amadeus

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il sipario del teatro Ariston si alza martedì 6 febbraio per la settantaquattresima del Festival di, che si concluderà con la finale di sabato 10. Si tratta del quinto festival di– conduttore e direttore artistico – che per ogni sera ha scelto una spalla su cui contare: Marco Mengoni, co-conduttore e ospite della prima serata, la cantante Giorgia, la comica siciliana Teresa Mannino e la showgirl Lorella Cuccarini. Anche quest’anno non mancherà Fiorello. 30 artisti in(27scelti e 3 vincitori diGiovani) con 30inedite, oltre alle consuete cover della quarta serata. I giovani si sono sfidati il 19 dicembre nella Finale diGiovani e tre di loro hanno avuto accesso allatra i Big. Si tratta di ...

I super opsiti non mancheranno. Primo tra tutti l'attore John Travolta, che salirà sul palco dell'Ariston nella seconda serata.